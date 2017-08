Lukas Bulka und Florian Dering vom Bier- und Oktoberfestmuseum BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Rudi Küffner

Auf der Münchner Theresienwiese läuft der Aufbau auf Hochtouren: Das Oktoberfest wird heuer am 16. September eröffnet. Bereits zum 184. Mal findet das Fest statt. In "Habe die Ehre!" sind die Leiter des "Bier- und Oktoberfestmuseums" zu Gast.



Ein Volksfest, das ein eigenes Museum hat. Sowas gibt's in München. Die "Wiesn" hat seit 2005 ein Museum, das sich mit der Geschichte und des Bieres rund um dieses weltberühmte Fest beschäftigt. Und während auf der Theresienwiese der Aufbau auf vollen Touren läuft, besuchen uns Lukas Bulka und Florian Dering in "Habe die Ehre!". Bei Rudi Küffner werden die beiden Museumsmacher einen Einblick in das Bier- und Oktoberfestmuseum geben. Untergebracht ist das Museum in einem alten Bürgerhaus in der Münchner Altstadt. Dort schwingt schon der Geist des alten München, dazu gibt's natürlich Informationen und Ausstellungsstücke. Und zwar nicht nur zum Oktoberfest, sondern auch zum Bier. Denn schließlich ist das Bier zentraler Bestandteil der "Wiesn". Im Erdgeschoss des Museums gibt's auch ein Bierstüberl, denn so bleiben die Eindrücke am besten hängen, wenn man sie im Gaumen schmeckt!