Waldkindergarten mit Ulli Hillebrand und Franz Huber BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Margarita Wolf

BR Heimat

Im Waldkindergarten spielen die Kinder bei jedem Wetter draußen im Freien. In "Habe die Ehre!" ist die Erzieherin Ulli Hillebrand zu Gast und erzählt aus der Praxis. Franz Huber ist Unternehmer und Vorsitzender der Waldkindergärten. Er kennt die langfristigen Vorteile vom Spielen im Freien.



Die Ehre haben heute Franz Huber, Unternehmer und Vorsitzender vom Landesverband der Natur-und Waldkindergärten in Bayern, sowie die Erzieherin Ulli Hillebrand vom Waldkindergarten Gerolzhofen. Franz Huber hat vor 19 Jahren sowohl mit die ersten Waldkindergärten in Bayern als auch den Landesverband der Natur-und Waldkindergärten in Bayern gegründet, deren Vorsitzender er noch heute ist. Darüberhinaus lehrt Franz Huber an verschiedenen Universitäten Unternehmensführung und Unternehmensethik. Ulli Hillebrand hat 2006 den Waldkindergarten in Gerolzhofen im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt gegründet und arbeitet dort als Erzieherin.



Waldkindergärten sind "Kindergärten ohne Dach und Wände", was bedeutet, dass die Kinder sich bei Wind und Wetter draußen im Freien aufhalten und die Natur das Spielzeug liefert. Bei der Einschulung erweisen sich diese Kinder als sprachlich gewandt, selbständig, kreativ und motorisch sehr geschickt. Eigenschaften, die auch in Unternehmen sehr gesucht sind. Franz Huber lehrt an verschiedenen Universitäten Unternehmensethik und ist davon überzeugt, dass die Werte der Waldkindergärten sich auch in Firmen und Unternehmen postiv auswirken. Man muss sie nur bewusst machen und vorleben. In "Habe die Ehre!" erzählen die beiden bei Margarita Wolf von diesem Unterfangen.