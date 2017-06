Feintäschner Leonhard Rau BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Margarita Wolf

BR Heimat

Seit über 30 Jahren fertigt Leonhard Rau Taschen, Gürtel, Armbänder und Krähenschuhe an. Wie die Arbeit eines Feintäschners genau aussieht, das erzählt der Oberwarngauer in "Habe die Ehre!" bei Margarita Wolf.



11.00 Nachrichten, Wetter, Verkehr

Als Podcast verfügbar

Taschen, Koffer, Gürtel, Armbänder, Krähenschuhe.....Lederwaren, die der Feintäschner Leonhard Rau aus Oberwarngau herstellt. Dort betreibt er seit über 30 Jahren eine Werkstatt und fertigt, was das Herz der Kunden begehrt - selbstverständlich nach Maß. Und bringt jemand ein arg mitgenommenes Lieblingsstück, sei's von der Großmama, dem verstorbenen Gemahl oder woher auch immer, bei Leonhard Rau ist es in den besten Händen und kann noch lange weitergeliebt werden.



Je nach Anfertigung verwendet er unterschiedliche Ledersorten. Am gebräuchlichsten sind Rinds-, Schafs- und Ziegenleder, aber auch exotische Sorten wie Strauß-, Känguruh- und Krokodilleder hat er im Angebot. Dann wird geschnitten, genäht und gewerkt, bis das gewünschte Exemplar fertig ist. Apropos Feintäschner - was macht eigentlich ein Täschner? Zuhören und dann Bescheid wissen!