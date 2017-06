Skispringer und Dirigent Anton Zapf BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Margarita Wolf

Skispringen und Dirigieren - das sind eigentlich zwei Welten. Anton Zapf betreibt beides leidenschaftlich und erfolgreich. Kürzlich wurde er Seniorenweltmeister im Skispringen und ist Domkapellmeister in der Liebfrauenkirche in München. In "Habe die Ehre!" ist er bei Margarita Wolf zu Gast.



Orchestergraben und Sprungschanze, Dirigieren und Skispringen - zwei Welten, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Der Dirigent, Musiker und Komponist Anton Zapf aber zieht aus dem sportlichen Hobby durchaus Parallelen zu seinem musikalischen Wirken.Er besuchte das Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen. Weil die Natur ihn aber auch noch mit einem sportlichen Gen austattete, begann er schon als Bub mit dem Skispringen, das damals aber noch keine bekannte gar geldbringende Sportart darstellte. Anton Zapf widmete sich also mit ganzem Herzen seiner musikalischen Leidenschaft, studierte u.a. in den USA und legte eine internationale Karriere als Opern-und Konzertdirigent hin. Immer wieder aber meldete sich das sportliche Gen, so dass er im Alter von 42 wieder mit dem Skispringen anfing und bis heute nicht wieder aufgehört hat - dieses Jahr gewann er erneut die Seniorenweltmeisterschaft in Villach. Selbstverständlich verbindet er das Eine mit dem Anderen - mit der von ihm komponierten Hymne "Let`s fly and jump" werden die Seniorenweltmeisterschaften eröffnet. Ach ja, seit Sommer 2015 spielt er in der Ehrenliga des FC Bayern München Fußball und ist zur Zeit Domkapellmeister an der Liebfrauenkirche in München.



In "Habe die Ehre!" hat er zwei Stunden Zeit, um bei Margarita Wolf von all seinen Leidenschaften zu erzählen.