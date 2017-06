"Kultur auf dem Land" mit Karl Penzkofer BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Stefan Frühbeis

Kultur auf dem Land - das ist nicht immer einfach. Karl Penzkofer gründete in Steinach den Kulturförderverein Joseph Schlicht und hat einen Kulturförderpreis für junge Menschen aufgelegt. In "Habe die Ehre!" stellt er seine Arbeit in Niederbayern vor.





Die Gemeinde Steinach im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen liegt nördlich des Gäubodens am Fuße des Bayerischen Waldes. Die gut 3.000 Einwohner verteilen sich auf 17 Ortsteile. Berühmtester Sohn der Gemeinde ist Josef Schlicht. Er wirkte im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Steinach als Volkskundler und Heimatforscher und gilt als Chronist des bäuerlichen Lebens. Dass es heutzutage in dem Dorf auf dem Land eher ruhig zugeht und die Steinacher nach Straubing, Deggendorf oder Regensburg fahren, um Konzerte, Ausstellungen Theateraufführungen oder andere kulturelle Veranstaltungen zu erleben, liegt auf der Hand.



Und doch wäre es falsch, Steinach als Kulturwüste und künstlerisches Niemandsland abzuwerten. Kultur muss überall eine Heimat haben, auch auf dem Land, dort wo die schönen Künste eher nicht vermutet werden. Aus dieser Überzeugung heraus gründete der Steinacher Karl Penzkofer Ende vergangenen Jahres den Kulturförderverein Joseph Schlicht e.V.. Der Kulturbegriff ist dabei weit gefasst und bezieht Heimat-, Brauchtums- und Landschaftspflege ebenso mit ein wie die Förderung des Sozialverhaltens junger Menschen durch die Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben. Weil der Vereinszweck nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis Bestand haben soll, hat der Schlichtverein einen eigenen Kulturförderpreis aufgelegt. Junge Menschen aus dem Ort können sich mit ihrem Projekt bewerben, ihre künstlerische Leistung, ihr Engagement für Steinach präsentieren. Die Jury entscheidet bis Ende des Jahres über den Preisträger, der dann mit einem Geldpreis bedacht wird. Im Moment hofft Karl Penzkofer auf die Qual der Wahl, auf möglichst viele junge Menschen, die beweisen, dass Kultur auch in der Provinz lebendig ist. In "Habe die Ehre!" ist er bei Stefan Frühbeis zu Gast.