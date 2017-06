Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Edith Schowalter

Im Juni gibt der Garten alles: Die Rosen blühen, die Erdbeeren warten auf die Ernte; Gurken, Tomaten und Salat schießen in die Höhe. Das lockt aber auch Fressfeinde an. In "Habe die Ehre!" erklärt die Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert, was gegen Schnecken hilft.



Der Juni ist nicht ohne Grund der Lieblingsmonat vieler Hobbygärtner: Die Rosen blühen, Erdbeeren haben Hochsaison, und nach Radieserl und Salat gibt’s bald auch schon erste Gurken und Zucchini zu ernten. An den ersten warmen Tagen nach einem kräftigen Regen scheint der Garten förmlich zu explodieren: Plötzlich haben die Stauden die letzten Lücken geschlossen, der Salat ist doppelt so groß wie kurz vor dem Regen, und überall zeigen sich junge Triebe.



Der üppige Jungwuchs, die zarten Keimlinge und die vielen frischen Triebe rufen aber auch den schlimmsten Feind des Hobbygärtners auf den Plan: die Nacktschnecken. Stimmt es, dass Kupferbänder Schnecken abwehren? Was bringt der Anbau „schneckenfester“ Pflanzen? Und stimmt es, dass Bierfallen mehr Schnecken anlocken als töten? Im Gespräch mit BR Heimat-Moderatorin Edith Schowalter gibt Marianne Scheu-Helgert, die Freizeitgartenexpertin der Bayerischen Landesanstalt für Wein-und Gartenbau Veitshöchheim, Tipps für die Zeit des größten Wachstums im Garten. Natürlich wird sie auch erklären, was im Kampf gegen Nacktschnecken wirklich hilft. Sie beantwortet auch Ihre Fragen, die Sie schon jetzt hier stellen können.