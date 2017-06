Wolfgang Czech vom Adlergehege Berchtesgaden BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Michael Hafner

Adler gehören zum Alpenraum wie Gams und Murmeltier. In "Habe die Ehre!" erzählt Wolfgang Czech vom Adlergehege am Obersalzberg bei Michael Hafner, wie er die Greifvögel für Filme trainiert und wie sie zur Jagd eingesetzt werden.





Die Adler von Wolfgang Czech sind wahre Stars. Denn der Adler aus "Schloss Hubertus" oder andere Tiere aus der ZDF-Serie "Tierarzt Dr. Engel" leben hier, am Obersalzberg im Berchtesgadener Land. Das Adlergehege gibt's schon seit 1953 und der Tierexperte Wolfgang Czech ist ein Meister im Umgang mit seinen Tieren. Denn neben Adlern gibt's hier auch andere Greifvögel, Reptilien und Murmeltiere. Wolfgang Czech trainiert die riesigen Vögel für Filmaufnahmen. Doch das ist nur ein Teil seiner Arbeit. Mit seinem Team kümmert er sich um kranke Tiere, die im Anschluss wieder in die freie Natur entlassen werden.



In "Habe die Ehre!" erzählt der Adler-Experte bei Michael Hafner von den imposanten Tieren, wie sie jagen, wie sie vom Mensch zur Jagd eingesetzt werden und warum sie zum Teil gefährdet sind.



