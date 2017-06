Gaufestleiter Sebastian Gasteiger und Wolfgang Sattelberger BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Stefan Frühbeis

Bei einem Gaufest treffen sich tausende Trachtler zum Feiern, Tanzen, Essen und Musispuin. Damit ein jeder da seine Freude hat, muss so ein riesiges Fest gut organisiert sein. Bei Stefan Frühbeis berichten Wolfgang Sattelberger und Sebastian Gasteiger davon - und laden herzlich zum Feiern ein!



Ein Gau in einem Kraftwerk ist eine Katastrophe. Ein Gau in der bayerischen Trachtenlandschaft ist eine Freude, nämlich der Zusammenschluss aller Trachtenvereine einer bestimmten Region. Wenn ein Trachtengau feiert, dann rührt sich was! Nicht weniger als 15 Gautrachtenfeste gibt es heuer in Bayern, und bei so einem Gaufest kommen tausende Trachtler zum Feiern, Tanzen, Essen, Trinken, Musispuin zusammen - und nicht zuletzt auch, um sich und andere mit ihrem gelebten Brauchtum zu erfreuen.



Vor die Feier haben die Götter allerdings den Schweiß gesetzt. Bis so ein Fest mit seinen gewaltigen Ausmaßen organisiert ist, braucht es Wochen und Monate ehrenamtlichen Werkelns - und einen fähigen Festleiter.



Im „Gauverband I“, dem ältesten und größten Zusammenschluss bayerischer Gebirgstrachten-Erhaltungsvereine, findet das Gaufest Mitte Juli in Bad Feilnbach statt, und im „Inngau“ wird das Gaufest eine Woche zuvor in Neubeuern gefeiert, wo der örtliche Trachtenverein „Edelweiß“ sein 125-jähriges Bestehen begehen darf.



Die beiden Festleiter, Wolfgang Sattelberger ((Neubeuern) und Sebastian Gasteiger (Bad Feilnbach), sind bei Stefan Frühbeis in „Habe die Ehre!“ zu Gast und berichten von Freud und Leid beim Organisieren eines großen Traditionsfestes.