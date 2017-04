Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher BR Heimat - Habe die Ehre! Moderation: Hermine Kaiser

BR Heimat

Wir befinden uns in der Karwoche, Ostern steht unmittelbar bevor. Mit der BR Heimat-Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher wirft Hermine Kaiser einen Blick auf die Bräuche rund um das Osterfest.



Am Gründonnerstag gibt's in vielen Familien Spinat, wir blicken auf die Teller bzw. Speisen an diesem Tag. Der Tag drauf ist Karfreitag, ein strenger Fastentag für viele Christen. Auch ein stiller Feiertag, sogar ohne Glockengeläut, denn die sind nach Rom geflogen. Am Karsamstag werden dann Vorbereitungen für das große Fest am Sonntag getroffen. Die Bräuche am Ostersonntag werden ebenfalls thematisiert und auch der Ostermontag bleibt nicht außen vor.



Wie immer geht's auch um die Namenstage und Wetterregeln im April. Da wäre am 23. April Georg, der mit Georgiritten verehrt wird. Auch darüber werden Dorothea Steinbacher und Hermine Kaiser ratschen.