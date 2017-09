Bauernmarktmeile München BR Heimat live erleben

Mehr als 110 Direktvermarkter aus ganz Bayern bilden den größten Bauernmarkt in Bayern und bieten frische und regionale Lebensmittel direkt vom Erzeuger an. Und zwar am Sonntag, 24. September, von 10.00 bis 17.30 Uhr auf dem Odeonsplatz in München. Damit verwandelt sich die Prachtstraße zu einem riesigen Bauernmarkt.

Obst und Gemüse, Wurst und Fleisch, Milch und Käse, Wein und Bier - das alles gibt's auf der Bauernmarktmeile zu kaufen. Bereits zum achten Mal findet dieser große Markt am Münchner Odeonsplatz statt.

Genießen und Feiern

BR Heimat ist mittendrin! Auf der Bühne bieten wir ein buntes Unterhaltungsprogramm, durch das BR Heimat-Moderatorin Evi Strehl führt. Im Biergarten können Sie gemütlich genießen.

Der "Meraner Zitherkreis" spielt am Nachmittag auf der BR-Bühne

Programmüberblick Bühne BR Heimat 10.00 bis 10.30 Uhr Ökumenische Andacht, Umrahmung durch den Landfrauenchor Rosenheim, Leitung Heide Hauser 10.30 bis 10.45 Uhr Eröffnung der Bauernmarktmeile mit BBV-Präsident Walter Heidl und Landesbäuerin Annelies Göller. Moderation: Evi Strehl 10.45 bis 12.45 Uhr Klarinettenmusik Faltermeier und Reithofener Zwoagesang (Landkreis Erding), Herrenbesuch acappella Chor aus München 13.30 bis 16.00 Uhr Niederbayerischer Musikantenstammtisch, Geschwister Artner mit Andal Schmid und Steff (amtierende Finkenpreisträger), Zitherkreis Meran und Volkstanzgruppe Schenna. 16.15 bis 17.15 Uhr Die Neurosenheimer (Tradimix)





Dazwischen Interviews, Auftritte und Grußworte von Ehrengästen, Königinnen und sonstigen interessanten Gästen der Bauernmarktmeile



Moderation: Evi Strehl, BR Heimat

