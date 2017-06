Die Regel bei Reisen in südliche Länder sollte lauten: Peel it, cook it or forget it! Schäl es, koch es oder vergiss es! Wer sich nicht daran hält, wird für seinen Leichtsinn oft mit Durchfallerkrankungen oder sogar Leberentzündungen bestraft. [mehr - zum Artikel: Hygiene und Ernährung - Achtung beim Essen im Urlaub ]