Das Phänomen breitet sich immer mehr aus: Kinder werden von anderen Kindern (oder auch von Erwachsenen) drangsaliert, gedemütigt oder vor anderen bloßgestellt. Oft sind die Opfer diejenigen, die anders sind als die anderen – weil sie anders aussehen oder andere Interessen haben.

Experte: Anton Flunger, Sozialpädagoge und Kinder- und Jugendpsychotherapeut

Mobbing passiert meist in der Schule, zunehmend aber auch bereits im Kindergarten. Und: Als relativ neuer Tatort kommt in unserer digitalisierten Welt noch das Internet dazu. Dort hat Mobbing oft besonders drastische und nachhaltige Folgen. Denn: Das Netz vergisst nicht! Glücklicherweise wird Mobbing heute nicht mehr so tabuisiert wie früher.

