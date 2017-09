Fünf Jahre statt vier Soll die Legislaturperiode verlängert werden?

Vertreter von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken befürworten einen Verlängerung der Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre. Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen gingen zu Lasten der Regierungszeit. Was meinen Sie?

Michael Grosse-Brömer, CDU

Unter den derzeit im Bundestag vertretenen Fraktionen gibt es den einhelligen Wunsch nach einer Verlängerung der Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre. Vertreter von CDU/CSU, SPD, Linken und Grünen wünschen sich für die regulär ab 2021 anstehende Legislaturperiode des Bundestags eine Anpassung an die Legislaturperioden des Europaparlaments und der meisten Landtage. Der Fraktionsgeschäftsführer der Union, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte, die meisten Landtage und das Europäische Parlament würden für fünf Jahre gewählt. "Hinzu kommt, dass vor der Wahl der Wahlkampf seine Zeit erfordert und nach der Wahl Zeit für Koalitionsverhandlungen benötigt wird, was jeweils zu Lasten der Regierungszeit geht."

Thomas Oppermann, SPD-Fraktionschef

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte: "Das würde der Komplexität vieler Gesetze gerecht, und es wären sinnvolle Nachsteuerungen noch vor der nächsten Wahl möglich." Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, es sei "nicht schlüssig", dass der Bundestag eine kürzere Legislaturperiode habe als die anderen Parlamente. Auch die Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann erklärte, ihre Partei sei "offen für eine Verlängerung der Wahlperiode auf fünf Jahre." Bartsch und Haßelmann regten zudem an, eine Reform mit der Einführung von Elementen direkter Demokratie zu verbinden.

Mehr Zeit fürs Regieren? Was meinen Sie?

Soll die Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre verlängert werden? Was meinen Sie? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit oder schreiben Sie einen Kommentar am Ende der Seite. Moderatorin der Sendung ist Christine Krueger.