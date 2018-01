Ausstellung in Naila Puppenstuben in alten Instrumenten oder Koffern

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Eine Puppenstube in einem historischen Koffer, in einem alten Musikinstrument oder in einer Nähmaschinen-Haube: Neben den ursprünglichen Puppenhäusern zeigt das Stadtmuseum Naila (Lkr. Hof) derzeit auch sogenannte Roomboxen. Insgesamt sind 30 historische und moderne Puppenstuben zu sehen. Reporterin Annerose Zuber hat die Sonderausstellung besucht.