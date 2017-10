Können Maschinen kreativ sein? Interview mit Aljoscha Burchardt, Experte für Künstliche Intelligenz

Frage: Können Maschinen kreativ sein?

Aljoscha Burchardt: Nicht in dem Sinne, wie wir Kreativität verstehen. Wenn wir an die Technik des maschinellen Lernens denken, können sie Regularitäten erkennen, etwa beim Auswerten von Röntgenbildern oder MRTs. Maschinen sehen darin Dinge, die Menschen so nicht sehen würden, da sie nicht hunderttausende von diesen Bildern anschauen. Die Systeme gehen relativ naiv an die Sache ran.

Zur Person Dr. Aljoscha Burchardt arbeitet für das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Er ist Experte für Künstliche Intelligenz und Sprachtechnologien.

Aber diese Form von Kreativität meinen wir nicht, wenn es darum geht, wie ein Künstler sich die Bildsprache für ein Bild überlegt oder wenn ein Dichter eine neue Metapher ausarbeitet, diese Form von Kreativität werden auf lange Sicht nur Menschen haben.

Frage: Gehen Sie davon aus, dass über die Algorithmen, die ein Roboter benutzt, künftig sehr viel möglich sein wird, sogar Textproduktion?

Aljoscha Burchardt: Das ist möglich. Im maschinellen Übersetzen schauen sich die Maschinen vom Menschen übersetzte Texte an und können von uns dann lernen, wie man Texte übersetzen muss, indem sie Regularitäten herausbekommen, wie man einzelne Wörter, Phrasen oder Sätze zusammensetzt. Aber ein ganzes Essay oder einen Artikel, der einen Gedanken entwickelt und von allen Seiten beleuchtet, das kann man nicht lernen, indem man sich hunderttausende Artikel anschaut. Auch danach weiß die Maschine nicht, wie man einen schönen Artikel schreibt.

Frage: Ein Drehbuch wird also nach wie vor von Menschen geschrieben?

Aljoscha Burchardt: Absolut. Wir spielen ja mit Erwartungen und nicht erfüllten Konventionen, etwa bei dem Witz "Treffen sich zwei Jäger, beide tot." - Das ist für uns witzig, weil wir im ersten Satz eine Situation aufbauen und dann im zweiten etwas völlig Unerwartetes bringen. Aber für die Maschine ist dieser Satz genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie "Treffen sich zwei Heckenschützen, beide tot." -

Da könnte uns die Maschine nicht sagen, warum wir das eine lustig finden und das andere nicht.

Frage: Werden die Roboter dennoch immer intelligenter und verliert der Mensch sukzessive sein Alleinstellungsmerkmal?

Aljoscha Burchardt: Roboter beherrschen derzeit vor allem Einzelfähigkeiten. Der eine kann Go spielen, der andere kann übersetzen, der dritte kann ein Auto lenken. Noch nicht gelungen ist, diese Fähigkeiten zusammenzubauen zu einer "generellen Intelligenz". Man muss mühsam die Daten aufbereiten und die Systeme trainieren für jede dieser Einzelaufgaben. Ob aus diesen einzelnen Teilen mal eine intelligente Summe wird, rätseln wir noch. Im Übrigen haben Kognitionswissenschaft und Psychologie noch lange nicht verstanden, wie das menschliche Gehirn funktioniert und was uns motiviert. Da bleibt auf lange Sicht noch ein großer Unterschied zur Maschine.

Frage: Wieviel Vertrauen können wir Menschen der Künstlichen Intelligenz entgegenbringen?

Daran müssen wir arbeiten. Beim Menschen wissen wir, wie wir Vertrauen aufbauen: Wenn Sie in einer Anwaltskanzlei sitzen und das Zertifikat an der Wand sehen, haben Sie Vertrauen zu diesem Anwalt und wissen, dass niemand außerhalb des Raums etwas von ihrem Gespräch mit dem Anwalt erfahren wird. Bei einer Maschine weiß man das nicht so genau. Damit die Algorithmen kein Schindluder mit den Daten betreiben, braucht es einen TÜV oder eine Zertifizierung. Und die Frage kommt hinzu, wie lange es dauert, bis man einer Maschine vertrauen kann. Weiß ich nach einer, nach zehn oder erst nach hundert Stunden, ob das Auto reif ist, mich sicher durch den Straßenverkehr zu bringen? Das müssen wir mit den Maschinen zusammen lernen.