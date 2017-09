Leidenschaft der Freiheit Giacomo Casanova: Wenn die Liebe im Spiel ist (1–6)

Flucht in die Freiheit

Brennende Hitze im Sommer, eisige Kälte im Winter, sieben Zellen, Enge, Dreck. Das Gefängnis nicht nur als Ort der Gefangenschaft, sondern der Folter. Die Bleikammern im Ostflügel des Dogenpalastes von Venedig und ihre schrecklichen Haftbedingungen bedeuteten Qual – immer und für jeden. Für einen jedoch bedeuteten sie dies im Jahr 1755 vielleicht besonders, für Giacomo Casanova. Denn der Abenteurer, Hochstapler und Frauenheld, der all dies und noch viel mehr verkörperte, hielt sich vor allem für eines: frei.

"Vor allen Dingen erkläre ich meinem Leser, daß ich überzeugt bin, bei allem, was ich im Laufe meines Lebens Gutes oder Böses getan habe, für den guten oder bösen Ausgang selber verantwortlich zu sein. Es folgt daraus, daß ich an die Freiheit des Willens glaube. Der Mensch ist frei; aber er ist nicht mehr frei, wenn er nicht an seine Freiheit glaubt. Je mehr Macht er dem Schicksal beimißt, desto mehr beraubt er sich selber jener Macht, die Gott ihm verlieh, indem er ihn mit Vernunft begabte. Die Vernunft ist ein Bruchteilchen der Göttlichkeit des Schöpfers. Wenn wir uns ihrer bedienen, um demütig und gerecht zu sein, so werden wir unfehlbar Ihm, der sie uns geschenkt hat, wohlgefällig sein." Giacomo Casanova

Keines der Abenteuer von Giacomo Casanova, diesem sich zu Selbstbestimmung und Autonomie bekennenden Freigeist, steht wohl so sinnbildlich für sein Menschenbild wie die spektakuläre Flucht aus den Bleikammern von Venedig. Nach einem gescheiterten ersten Versuch schaffte es Casanova im November 1756, über ein Loch im Dach aus seiner Zelle zu entkommen und in eleganter Kleidung an den Wachen vorbei aus dem Dogenpalast zu spazieren. Schon vor der Schilderung dieser Episode in seinen Memoiren wurde Casanovas Fluchtbericht europaweit bekannt. Weil er ihn geschickt und öffentlichkeitswirksam zu verbreiten wusste. Womöglich aber auch, weil er zum Inbegriff jenes Strebens nach Aufklärung und Freiheit wurde, das nicht viel später in größere politische Aus- und Umbrüche münden sollte. Politisch, also ein Revolutionär war Casanova aber nie. Seine Freiheit ist die des aufgeklärten und handelnden Subjekts, das sich selbstbewusst der Gesellschaft aussetzt und doch mit ihr spielt. Skrupellos und doch demütig, rational und doch lustvoll, frei und doch dauernd an Grenzen stoßend.

Gelehrter, Spieler, Kosmopolit

1725 wird Giacomo Casanova als Sohn eines Schauspielerehepaars in Venedig geboren. Weil die Mutter viel auf Reisen ist und der Vater früh stirbt, zieht ihn seine Großmutter groß. Entgegen seines Interesses für die Medizin studiert er ab 1737 in Padua Jura. Zwei Jahre später kehrt er aufgrund finanzieller Engpässe wieder nach Venedig zurück, wo er Theologie studiert. 1740 wird Casanova zum Geistlichen geweiht, gibt den Beruf nach drei Jahren aber auf, um in Padua die Promotion in Jura abzuschließen. Er geht nach Rom, Venedig, Korfu, arbeitet als Anwalt, Leutnant, Theatergeiger und widmet sich dem Glücksspiel. 1755 wird eines von Casanovas Gedichten Anlass für seine Inhaftierung in den Bleikammern. Seine Flucht führt ihn 1757 nach Paris, wo er zum Direktor der französischen Lotterie ernannt wird. 1758 verleiht sich Casanova selbst den Adelstitel „Chevalier de Seingalt“, reist durch ganz Europa, wird u.a. an den Höfen von Friedrich dem Großen in Berlin und Katharina der Großen in St. Petersburg empfangen. Ab 1784 arbeitet Casanova als Sekretär des venezianischen Botschafters Foscarini. Nach dessen Tod 1785 übernimmt er die Stelle eines Bibliothekars beim Grafen Waldstein im böhmischen Dux. Ab 1790 beginnt Casanova die Arbeit an seinen Memoiren „Geschichte meines Lebens“. 1798 stirbt er in Dux.

Leben auf Abwegen

Die meiste Zeit seines Lebens ist Giacomo Casanova in Bewegung, seine Biographie ist Ankommen und Aufbrechen, Hin und Her, von einem Ort zum anderen. Casanova ist dabei nicht der klassische Bildungsreisende der „Grand Tour“, sondern Getriebener und Strebender, dem nicht die geraden Wege, sondern die Ab- und Irrwege zur Erfahrung werden. Sie sollen es auch für den Leser der Memoiren sein:

"Der denkende Leser wird aus diesen meinen Erinnerungen ersehen, daß ich niemals ein bestimmtes Ziel im Auge gehabt habe, und daß das einzige System, das ich hatte – wenn es überhaupt eines ist – darin bestand, mich von Wind und Wellen treiben zu lassen. Welche Wechselfälle entstehen aus dieser Unabhängigkeit von einer bestimmten Methode! Was mir an Erfolg und Mißerfolg, was mir an Gutem und Bösem zuteil wurde: alles hat mir gezeigt, daß in der physischen wie in der moralischen Welt das Gute stets aus dem Bösen und das Böse stets aus dem Guten entsteht. Meine Abwege zeigen den denkenden Lesern die rechten Wege; sie können auch aus meinen Verirrungen die große Kunst lernen, wie man sich über dem Abgrund in der Schwebe erhält. Es kommt nur darauf an, Mut zu haben; denn Kraft ohne Selbstvertrauen führt zu nichts." Giacomo Casanova

Kunst der Verführung

Dass Gutes und Böses im moralischen wie körperlichen Sinne auseinander hervorgehen, führt Casanova seinen Lesern mit Vorliebe in den Schilderungen der Liebesabenteuer vor Augen. Dabei erscheint Casanova nicht als der abgebrühte, emotionslose, triebgesteuerte Frauenheld, sondern als ein origineller Denker, einfühlsamer Freund, sexueller Revolutionär, vielleicht sogar früher Feminist, dem die Frauen genau deshalb erliegen. Und doch überwiegt auch hier der Freiheitsdrang des selbstbestimmten Mannes: „Ich habe die Frauen bis zum Wahnsinn geliebt, aber ich habe ihnen stets meine Freiheit vorgezogen.“ Bei einer Frau hält es Casanova nicht lange, 116 kann man in den Memoiren zählen. In Wirklichkeit waren es vermutlich mehr.

Gesellschaftspanorama

Casanovas Memoiren, die nach seinem Tod zunächst in gekürzten, teilweise geglätteten Fassungen erschienen und erst 1960 in vollem Umfang veröffentlicht wurden, enthalten aber mehr als die amourösen Abenteuer. In den Erinnerungen an sein bewegtes Leben vermittelt Casanova ein umfassendes Gesellschaftspanorama des vorrevolutionären Europa: „Das ganze 18. Jahrhundert tummelt sich in seinen Memoiren und lacht, und räsoniert und hurt, in keinem anderen Buch ist es so lebendig, so deutlich, so zum Riechen, Fühlen, Schmecken nah.“, schrieb der Autor Hermann Kesten. Plastische Schilderungen, Episoden mit den bedeutendsten politischen und kulturellen Persönlichkeiten der Zeit und der selbstbewusste Narzissmus des Autors machen Casanovas Memoiren zu einem wertvollen Zeugnis europäischer Kulturgeschichte. Bis heute wurden sie in über 20 Sprachen übersetzt und die originale Handschrift ist heute eine der teuersten der Welt. In sechs Teilen widmen sich die radioTexte diesem Stück Weltliteratur.

