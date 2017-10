Salzburger Stier 2018 Hohe Auszeichnung für Pigor & Eichhorn

"Dass Spitzenkabarettisten ihre eigene Sprache und Form entwickeln, gehört zum Showgeschäft dazu, dass sie gleich ein eigenes Genre erfinden, bleibt eher die Ausnahme. Das Musik-Duo Pigor & Eichhorn - also Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn - sind eine Ausnahmeerscheinung in der Kabarettlandschaft und ihr eigenes Medium ist der „Salon-HipHop“.



Ihre Satire ist stets aktuell und meidet weder gesellschaftliche noch politische, weder profane noch vermeintlich sakrale Themen, die aber in einer Weise durchdekliniert werden, wie es nur Pigor & Eichhorn gelingt. Musikalisch wählen sie eine spannende Kombination aus quietschbunten Hemden, Chapeau Claque und Cowboyboots. Dementsprechend finden sich Pop, Jazz, Schlager und Mitsing-Hymne im Repertoire, genauso wie Bänkelsang und Ernst-Busch-Gedächtnis-Lied.



Da Pigor & Eichhorn dieses außergewöhnliche Niveau seit über 20 Jahren nicht nur halten, sondern stets zu neuer Blüte bringen, sind sie die deutschen Preisträger des Salzburger Stieres 2018."