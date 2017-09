Bayern 2 präsentiert Europäisches Kabarett in Oberfranken

Er ist der Deutschen liebster Franzose, sie gilt jetzt schon als vielversprechendster Schweizer Politkabarett-Export und ein deutsch-italienisches Duo wehrt sich seit Jahren sehr erfolgreich mit „Wortbeat gegen Blödtalk“. Am Mittwoch, 13. September waren die radioSpitzen zu Gast im schönen Tanzsaal Kaiserhammer in Thierstein/Oberfranken mit Alfons, Lisa Catena und Faltsch Wagoni.

"Der Deutschen liebster Franzose"

Alfons

Wer kennt ihn nicht? Eigentlich heißt er ja Emmanuel Peterfalvi und ist laut FAZ „der Deutschen liebster Franzose“. Sie lieben es, wie der scheinbar unbeholfene Fernseh-Kultreporter in orangefarbener Trainingsjacke mit seinem übergroßen Puschelmikrofon nichtsahnende Passanten in die Falle lockt. Davor muss sich beim radioSpitzen-Gastspiel allerdings keiner fürchten. Mit französischem Charme und verschmitztem Humor fühlt Alfons uns Deutschen und seinen Landsleuten gleichermaßen auf den Zahn. Zum ersten Mal schlüpfte Alfons auch in die Rolle des Gastgebers und präsentierte fröhlich seine internationalen Gäste.

"Grenzwertig"

Lisa Catena

Lisa Catena, 2015 erst mit dem Förderpreis “Kabarett Kaktus” ausgezeichnet und 2017 auch noch mit dem traditionsreichen „Stuttgarter Besen“ in Silber, gilt hierzulande jetzt schon als vielversprechendster Schweizer Politkabarett-Export. Mit ihrem ersten, von der Kritik bereits hochgelobten Soloprogramm „Grenzwertig“, in dem sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Alltag, Gefühlslage und Politik von Deutschen und Schweizern scharfzüngig kommentiert, ist die Bernerin seit diesem Jahr in ganz Deutschland unterwegs. Bevor sie sich fürs Kabarett entschied, spielte Lisa Catena in Punkbands und brachte auch zwei Chansonprogramme heraus.

"Wortbeat gegen Blödtalk"

Sie sind mit allen Wassern gewaschen und „so witzig, so hinreißend, dass es den Geist erquickt und die Seele labt“ jubelt die Presse: Silvana und Thomas Prosperi, besser bekannt als Duo Faltsch Wagoni. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist das Spiel mit der Sprache und ihre Umsetzung in Rhythmus und Musik. In ihrem aktuellen Programm „Damenwal“ widmen sich die beiden Rhythmus-Poeten höchst poetisch und musikalisch versiert dem nassen Element.