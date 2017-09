Ackerbau im Klimawandel Regenwürmer helfen beim Bodenschutz

Stefan Hollfelder (links) und Anton Weig (rechts)

Anton Weig ist Pflanzenbauberater am Amt für Landwirtschaft und Ernährung in Bad Staffelstein. Er und Landwirt Stefan Hollfelder aus Litzendorf experimentieren auf einem Maisacker im Praxisversuch mit verschiedenen Methoden der Bodenbearbeitung. Vor der Maissaat hatte Bauer Hollfelder auf dem Acker den Winter über Kleegras als Zwischenfrucht stehen. Das erntete er im Frühjahr als Futter für seine Milchkühe. Dann spritzte der Landwirt auf einigen Parzellen vor der Saat die Kleegrasreste mit Glyphosat ab, auf anderen Parzellen grubberte er mehrmals flach. Das Ergebnis war erstaunlich: Der Blick in die Maisreihen und auf den Pflanzenbestand zeigte in Bezug die Regenwürmer keine Unterschiede. In beiden Vesuchsäckern waren sie vorhanden.