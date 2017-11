Gülle-Überschüsse Löst High-Tech die Probleme?

Die Milchwirtschaft in Südtirol brummt. Deshalb werden es nicht weniger Kühe, sondern eher mehr. Das stinkt den Touristen und auch den Hoteliers, wenn die Urlauber wegbleiben. Zudem müssen sich die Südtiroler Bauern auch an gesetzliche Anforderungen für den Umweltschutz halten. Einige Bauern dort haben sich deshalb zur Beseitigung ihrer Gülleüberhänge zusammengeschlossen.

Nebeneffekt der Biogasanlage: die Gülle stinkt kaum noch

Mistlager

Seit Juli 2017 läuft in Pfitsch bei Sterzing eine weltweit einmalige Anlage. Bauherr ist die Biogas Wipptal GmbH. 62 Landwirte sind Teilhaber. Zur Anlage gehört eine Biogasanlage, in der Mist und Gülle vergoren werden. Sie erzeugt Strom und Abwärme. Übrig bleibt der sogenannte Gärrest, der nicht mehr stinkt. Was die Bauern an Gärresten nicht wieder zurücknehmen, wird zu Düngepellets verarbeitet, die mit der Abwärme aus der Biogasanlage getrocknet werden.

Gülle verstromen und aus dem Rest Dünger machen

Mit dem Stromverkauf verdient die Anlage schon jetzt Geld, die Düngepellets sind noch nicht im Handel. Das Besondere an diesen Pellets ist, dass Pflanzennährstoffe genau angepasst werden können auf den Bedarf unterschiedlicher Kulturen. Für Wein oder Obst etwa, aber auch für Rosenrabatten, Gemüsebeete oder Kartoffeläcker. Die Düngepellets werden bei der Herstellung auf 80 Grad erhitzt und damit hygienisiert. Man könnte sie, was das betrifft, ohne Bedenken im Gemüse- oder Erdbeerbeet verstreuen.

Ein Spezialverfahren ermöglicht die Gewinnung von sauberem Wasser

Das übriggebliebene Gärsubstrat schließlich wird in flüssige und feste Bestandteilen getrennt. Die flüssige Fraktion wird gefiltert und mit Hilfe spezieller Membranen und Druck in Wasser und eine Nährstofflösung aufgeteilt. Mit einem Verfahren aus den USA, das dort bei der Erdölreinigung eingesetzt wird, wird das Wasser aus der Flüssiggülle separiert. In einem zusätzlichen Verfahren werden auch noch die Restmengen an Ammoniak herausgeholt. Am Ende ist das Wasser so sauber, dass es für ein Süßwasser-Aquarium mit Fischen und Garnelen verwendet wird. Und was an Wasser nicht gebraucht wird, kann in den Eisack geleitet werden, den Gebirgsfluss, der an der Anlage vorbeifließt.

Die Lösung des Gülle-Problems oder Anreiz für noch mehr Tierhaltung?

Südtiroler Landesregierung will eine flächenbezogene Landwirtschaft Für die Anlage gab es kaum öffentliche Zuschüsse. Lediglich die EU hat das Projekt in ihr Life-Optimal-Programm aufgenommen und bezuschusst es mit zwei Millionen Euro. Gefördert werden die Technik, die Verbreitung von Know-How, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die wissenschaftliche Begleitung.

Wenn ihre Rechnung aufgeht, so hoffen die Landwirte aus dem Wipptal, müssen sie also nichts zahlen, um ihre überschüssige Gülle loszuwerden. Andererseits gibt es mit so einer Anlage aber keinen Anreiz mehr, die Güllemengen durch weniger Viehbesatz zu reduzieren, wie es aus Umweltgründen geboten wäre.

Das sieht die Politik in Südtirol offenbar auch so. So nennt das Land Südtirol die Gülleverwertung im Wipptal zwar eine tolle Anlage. Doch Geld für eine Förderung gab es nicht. Die politische Ausrichtung sei ganz klar, heißt es zur Begründung. Fast alle Förderungen in Südtirol sind an einen maximalen Viehbesatz pro Hektar geknüpft, anlehnend an die Gewässerschutzbestimmungen. Wenn Betriebe diesen maximalen Viehbesatz der Vorgaben nicht einhalten, sind sie für das Land Südtirol nicht förderungswürdig. Die Landesregierung fördert im Fall der Sterzinger Bauern auch nicht den Bau von Güllelagern in Feldnähe.

Fazit

Aus dem großen Wurf kann jetzt leicht ein Schuss werden, der nach hinten losgeht. Nämlich wenn der eine oder andere Landwirt seinen Viehbestand jetzt verdoppelt, weil das die Gülleverwertungsanlage möglich macht.