Gemüsebrühe-Konzentrat selbst gemacht Jetzt ernten - im Winter essen

Der Sommer hat sich heuer mitunter von seiner besten Seite gezeigt - jedenfalls für die Gartenliebhaber. Denn die warmen Temperaturen mit immer wieder mal einem Regenguss dazwischen haben für ein regelrechtes "Wachswetter" gesorgt, ein Klima also, in dem das Gemüse im Garten besonders gut gedeiht. Doch wohin mit dem Erntesegen, wenn alles auf einmal reif wird und verarbeitet sein will?

Selbstgemachtes Gemüsebrühe-Konzentrat

Gelbe Rüben sind die Grundlage des Konzentrats

Kräuter, Zwiebeln, Sellerie und Karotten verbreiten auch an kalten Herbst- und Wintertagen noch ein sommerliches Aroma, wenn sie erntefrisch zu einem Gemüsebrühe-Konzentrat verarbeitet werden. Ist das Gemüse aus Bioanbau, braucht man es noch nicht einmal zu schälen, sondern nur gründlich abzuwaschen, ehe es kleingeschnitten wird. Wichtig ist nur: Das Gemüse muss ganz frisch sein, am besten sollte es eben aus dem eigenen Garten kommen. Außerdem: Je mehr frische Kräuter - etwa Petersilie oder Liebstöckel - dazu kommen, desto besser wird das Endprodukt. Die wichtigste Zutat für die Haltbarmachung ist Salz, am besten Meersalz. Auf hundert Gramm Gemüse kommen zwölf Gramm Salz, also etwa zweieinhalb Teelöffel voll.

So wird aus dem Gemüse ein saftig grünes Konzentrat

Wer muss da noch Fertigsuppen kaufen?

Zunächst Deckelgläser heiß ausspülen, damit sie steril sind. Dann Gemüse und Kräuter roh und mit viel Meersalz kleinmixen; leicht geht das mit einem elektrischen Stabmixer. Mit einem Küchenspatel wird die aromatisch duftende Masse dann in die Schraubgläser gefüllt. Deckel drauf. Fertig!

Im Kühlschrank lange haltbar

Im Kühlschrank halten sich die Gläser mit dem Gemüsebrühe-Konzentrat lange. Meist genügt schon einer kleiner Löffel voll für eine Brühe. Auch Gulasch oder Soßen lassen sie prima damit aufpeppen. Es passt einfach so gut wie zu allem, was Geschmack braucht. Gemacht ist das Ganze wirklich schnell. Wer einmal den Unterschied geschmeckt hat, lässt vermutlich jede Instant-Gemüsebrühe aus der Tütensuppenfabrik künftig links liegen.