Alarm in der Zentrale So werden Fußfesselträger observiert

Mehrmals am Tag gibt es Alarm. Dann laufen die Telefone heiß. An den Wänden hängen Bildschirme, riesige Monitore wie in den Kontrolltürmen von Flughäfen. Wenn der Alarmfall eintritt, muss überprüft werden, wo sich der Fesselträger befindet. Auf einer Geo-Karte sind Punkte und Striche zu sehen. Ein Punkt markiert den aktuellen Standort eines Fußfesselträgers, ein Strich zeigt, wohin er sich bewegt.

Die große Katastrophe in der Überwachungszentrale ist eingetreten, wenn ein Fußfesselträger ein für ihn verbotenes Gebiet, eine Verbotszone betritt. Dann wird ein Polizeieinsatz in die Wege geleitet. Rund 90 Personen, schwere Gewaltstraftäter aus ganz Deutschland, werden zurzeit von Bad Vilbel bei Frankfurt aus rund um die Uhr observiert.

Ab- und Anwesendheitsprofil des Verurteilten

Das geschehe zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und zur Gefahrenabwehr, sagen die Behörden. Bayern hat mit 28 Probanden die höchste Fußfessel-Quote, was nicht nur mit der hohen Einwohnerzahl des Landes zu tun hat. Der Freistaat setzt das Konzept der elektronischen Aufenthaltsüberwachung am konsequentesten um. Seit 2011 kann nach dem deutschen Strafgesetz bei Gewaltstraftätern eine elektronische Überwachung angeordnet werden, wenn, so heißt es im Gesetz, eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren vollständig verbüßt und auch die Sicherheitsverwahrung bereits eingetreten ist und außerdem weiterhin die Gefahr schwerer Straftaten besteht.

Aufenthaltungsorte und Bewegungen von Straftätern

Im Juni 2017 erstach ein Fußfesselträger in einer bayerischen Asylunterkunft einen fünfjährigen Jungen. Eine für ihn verbotene Zone hat er nicht betreten. Der Fall heizt die öffentliche Diskussion an, besonders vor dem Hintergrund der Gefahr terroristischer Anschläge in Deutschland. Viele Leute, auch Politiker, seien sich nicht darüber im Klaren, was eine Fußfessel leisten kann und was nicht, meint der Amtsleiter der Gemeinsamen Überwachungsstelle der Länder: "Die Fußfessel ist ein Ortungsgerät, aber sie verändert keine Gewaltbereitschaft." Auch radikalislamische Gefährder sollen jetzt an die Fessel genommen werden können, zur Abwehr internationalen Terrors. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verabschiedete der Bundestag schnell das dafür notwendige Gesetz. Seit Juni 2017 ist es in Kraft.