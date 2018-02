Pyeongchang 2018: Olympische Spiele in einem geteilten Land

"In den letzten Jahren haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Jetzt finden wir vielleicht heraus, was der Norden will, und der Norden erfährt, was wir wollen... Natürlich besteht die Gefahr, dass Nordkorea diese Spiele für seine Propaganda nutzt. Aber Nordkorea ist kein normales Land, das müssen wir einfach begreifen und wir müssen es akzeptieren."