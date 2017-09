Deena, plötzlich Popstar in Uganda

Deenas Aufstieg von der badischen Studentin zum afrikanischen Popstar klingt wie ein Märchen: 2013 geht die Abiturientin als Freiwillige nach Uganda, um Straßenkinder zu betreuen. Als sie in Kampala aus Spaß in einer Kneipe singt, wird sie von dem einheimischen Musik-Manager Bashir entdeckt.

Mit ihm komponiert Deena den Song "Mumulete" und produziert dazu ein Musikvideo. Eine Weiße, die in der einheimischen Sprache Luganda von der Liebe singt: Das Video schlägt ein, weitere folgen.

Deena in der High Society von Kampala

Deena tingelt erst durch Nachtclubs, bald singt sie im National-Theater, in der deutschen Botschaft, dann erstmals in einem Fußballstadion vor 50.000 Zuhörern. Längst wird ihre Musik auch in Nachbarländern wie Kenia und Kongo gehört. Die heute 23-Jährige Deena muss sich entscheiden: Will sie in Deutschland studieren oder dauerhaft in Uganda als Sängerin leben?