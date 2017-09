Ewiger Bruderkrieg: Die Teilung des britischen Kolonialreichs in Asien

Muslimische Flüchtlinge in Neu Delhi 1947

Weil sich die politischen Anführer der Kongresspartei und der Muslimliga nicht auf einen einheitlichen Staat einigen konnten, wurde Britisch-Indien per Federstrich aufgeteilt. Als direkte Folge setzte die größte Massenflucht der modernen Geschichte ein: insgesamt 20 Millionen Menschen verließen ihre Heimat und machten sich auf in einen der neuen Staaten. Mehr als eine Million Hindus, Sikhs und Muslime wurden in den Wirren ermordet. Die Rivalität hält bis heute an.