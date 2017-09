Herbstgesänge: Psychogramm einer Jahreszeit

Ekstatischer Tanz auf der Bierbank

Der Herbst, das ist die Jahreszeit des Laubhaufens, der Pfütze, der regennassen Fensterscheibe und der Geste des aufgestützten Kopfes. Letztere ist ein uraltes Bildmotiv, dessen Tradition bis zu den Klagefiguren in den Reliefs ägyptischer Sarkophage reicht. Trauernde, aber auch Philosophen, Heilige und Götter wurden in dieser Haltung abgebildet. Mit am berühmtesten ist der Kupferstich der mit aufgestütztem Kopf dasitzenden Melancholia von Albrecht Dürer, die von vielen als Inbegriff depressiver Verstimmung interpretiert wird. In Bayern jedoch trifft man diese Sitzhaltung oft auch in einem ganz anderen Zusammenhang an, nämlich beim Feiern am Biertisch.



Womit wir auch schon wieder auf der Wiesn wären. Dort gibt es grundsätzlich zwei Arten von Fröhlichkeit: die extrovertierte und die introvertierte. Die extrovertierte Fröhlichkeit tanzt so lange erst auf den Bierbänken, dann auf den Biertischen, bis sie irgendwann das Gleichgewicht verliert und unter dem Tisch landet, die introvertierte sitzt da, schaut diesem Treiben vergnügt zu und stützt ihren Kopf mit Hand und Ellenbogen ab. Dabei steigen in ihr mit der Zeit und der Anzahl der konsumierten Biere bunte Nebel auf, die alles in ein wundersmes Licht tauchen, bis schließlich der Arm unter der Wange wegrutscht und die Schwerkraft den Oberkörper langsam nach vorne auf die Tischplatte zieht. Die extensive Fröhlichkeit wird von Australiern, Italienern und Nordrhein-Westfalen, die introvertierte von Altbayern bevorzugt.