Bayern-Israel-Bayern: Geschichten von Exil und Remigration

Oscar Prager

In Petah Tikwa, einer Stadt vor den Toren Tel Avivs, lebt Oscar Prager, der 1929 in Fürth geboren wurde. Oscar Prager trägt eine Kippa, die Kopfbedeckung religiöser Juden. In dem Viertel, in dem er wohnt, sieht man viele nach den religiösen Vorschriften gekleidete Menschen. Er sei bewusst hierher gezogen, sagt Oscar Prager. Er wurde religiös erzogen. Sein Vater war der Direktor der jüdischen Volksschule und der Realschule in Fürth. Nach den frühen, noch unbeschwerten Kindheitstagen bekam Oscar Prager im Schulalter den Antisemitismus nazistischer Prägung zu spüren.



Seine Großmutter stammte aus dem nahen Sulzbach. Sulzbach hat eine lange jüdische Geschichte, besitzt heute noch eine imposante Synagoge und einen großen jüdischen Friedhof.