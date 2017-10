Eins zu Eins. Der Talk Gast: Charlotte Knobloch, jüdische Gemeindepräsidentin

Bayern 2

Stephanie Heinzeller im Gespräch mit Charlotte Knobloch, langjährige Präsidentin des Zentralrats der Juden

Sie war die erste Frau, die es bis an die Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland geschafft hat. 2006 wurde Charlotte Knobloch einstimmig als Nachfolgerin von Paul Spiegel in das Präsidentenamt gewählt, das sie bis 2010 innehatte. Anlässlich ihres 85. Geburtstags wiederholen wir ein Gespräch mit Charlotte Knobloch aus dem Jahr 2010.



Bewegtes Leben

Das lebendige Miteinander in den jüdischen Gemeinden, die Integration von Juden aus Osteuropa, der Dialog mit dem Islam und das Erinnern an die Shoah - das alles gehörte zu den zentralen Aufgaben von Charlotte Knobloch, die ihren Platz 2010 frei machte für einen, wie sie sagt, "notwendigen Generationswechsel". Charlotte Knobloch wird 1932 als Tochter eines jüdischen Münchner Rechtsanwalts geboren. Nach der dramatischen Scheidung der Eltern kommt sie zu ihrer Großmutter, die wie viele aus ihrem familiären Umfeld das KZ nicht überlebte. Dem Holocaust kann Knobloch, die die Reichskristallnacht hautnah miterleben muss, dank der Zivilcourage eines ehemaligen Hausmädchens der Familie entrinnen. Diese bringt die damals sechsjährige Charlotte auf einen Bauernhof in Franken und gibt sie als ihr uneheliches Kind aus. Im Alter von 19 Jahren heiratet Knobloch, die als sehr warmherzig und dennoch durchsetzungsfähig gilt, gegen den Willen des Vaters ihren Verlobten Samuel. Den Kindern zuliebe bleiben die beiden in München, der Stadt, in der Charlotte Knobloch bis heute lebt.



Langjähriges Engagement

In "Eins zu Eins. der Talk" blickte Charlotte Knobloch 2010 im Gespräch mit Stefanie Heinzeller nicht nur auf ihre vom Naziterror, von großer Angst und zermürbender Schutzlosigkeit geprägten Kindheit und Jugend zurück, sondern auch auf ihr langjähriges Engagement zugunsten einer, wie sie sagt, "besseren, gerechteren und friedlicheren Welt".

