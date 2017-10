radioSpitzen Der satirische Monatsrückblick von Lars Reichow

Für die Bezeichnung "Musikkabarettist" ist Lars Reichow musikalisch überqualifiziert, weshalb man ihn stattdessen ehrfürchtig den "Klaviator" nennt. Für seine mittlerweile zehn intelligenten, witzigen und virtuosen Programme ist der Mainzer Entertainer mit ebenso vielen Kleinkunstpreisen ausgezeichnet worden. Sein elftes Programm "Lust" feiert im Oktober Premiere.

Auf den deutschen Kabarett- und Kleinkunstbühnen gilt Lars Reichow als einer der vielseitigsten Künstler seiner Zunft. Er verbindet politisches Kabarett mit schmissigen Chansons und alltägliche Beobachtungen mit tiefgehenden Betrachtungen deutscher Befindlichkeiten. Die thematische Bandbreite seiner Lieder und Geschichten ist enorm. Lars Reichow singt über die Dekorationswut der Frauen und das süße Leben der reichen Rentner, er rechnet mit der Großmannssucht der dicken Deutschen und mit seinem lethargisch im Sitzsack vor sich hin pubertierenden Sohn ab, formuliert seine Sorge um den weiterentwickelten Affen "Mensch" und arrangiert die weltweite Finanzkrise zur Mini-Oper.

Auch in Hörfunk und Fernsehen spielt Lars Reichow seine Vielseitigkeit aus: Er moderierte die "Lars-Reichow-Show" und die Verbrauchercomedy "Ohne Garantie" im ZDF, präsentierte das Kulturmagazin "Kunscht!" und die Kabarettsendung "Spätschicht" im SWR und blickt in der "Musikalischen Monatsrevue" bei SWR2 regelmäßig auf das aktuelle Musikleben.