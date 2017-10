Eins zu Eins. Der Talk Gast: Anna Matscher, Sterneköchin

Bayern 2

Sybille Giel im Gespräch mit Anna Matscher, Sterneköchin

Wiederholung am Samstag, 22.05 Uhr

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

Als Autodidaktin und Bauerntochter wurde sie von Spitzenköchen anfangs belächelt. Später bekommt Anna Matscher einen Michelin-Stern, den sie seit mittlerweile zehn Jahren hält. Damit ist sie die einzige Sterneköchin Südtirols.



Vom Massieren zum Teigkneten

Als Tochter eines Südtiroler Bergbauern wächst Anna Matscher mit sieben Geschwistern im Pustertal auf. Mit 18 macht sie in Wien eine Ausbildung zur Masseurin. Ihre Leidenschaft fürs Kochen und Backen führt zu einer amüsanten Gewohnheit: Während Anna Matscher ihre PatientInnen durchknetet, lässt sie sich Lieblingsrezepte erzählen. Zuhause knetet sie dann Teig, wird in der Küche immer ambitionierter und zaubert zum Beispiel Lammnüsschen mit Kräutern auf Gemüse. Eines Tages lernt sie den Bankkaufmann Alois Matscher kennen, ihren späteren Ehemann, dessen Familie ein Gasthaus besitzt. Sie kündigt als Masseurin und arbeitet dort mit - zuerst ist sie für warme Vorspeisen und Desserts zuständig, später für das ganze Programm. Vor 20 Jahren kommen zwei unauffällige Herren zum Essen und fragen ihren Mann, was er von einem Stern halten würde. Der denkt sich nichts dabei und glaubt an einen Scherz. Doch plötzlich war er da, der Stern. "Der anschließende Druck von Gästen und Medien war enorm", erinnert sich Anna Matscher. Doch dann war er auch gleich wieder weg - aberkannt, ohne Angabe von Gründen. Seit 2007 strahlt ihr Stern nun dauerhaft überm Restaurant "Zum Löwen" in Tinsens. Und die Küche wandelt sich genauso wie der Kundenstamm. Der einstige Renner "Zwiebelrostbraten" ist Vergangenheit - heute verarbeitet die 56-Jährige Gemüse aus eigenem Beet, dazu Almkäse, Griebenschmalz und Wildkräuter aus der Region.



Kulinarische Familienbande

In "Eins zu Eins. Der Talk" schwärmt Anna Matscher auch von Mann und Tochter, die im Service und als Weinkenner unverzichtbare Hilfe leisten. Wir erfahren, dass in ihrer Küche italienisch gesprochen wird und man als Gast bei ihr besser nicht Salz und Pfeffer verlangen sollte. Bei solchen Wünschen funkeln Sterneköche böse.

Eins zu Eins. Der Talk

Erfahrungen und Einsichten, einschneidende Erlebnisse und große Erfolge: Biografische Gespräche mit Menschen, die eine spannende Lebensgeschichte oder einen außergewöhnlichen Beruf haben.