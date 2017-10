IQ - Wissenschaft und Forschung 50 Jahre Informatik

50 Jahre Informatik

Als die Software laufen lernte

Von Martin Schramm



Er war einer der Pioniere der Informatik in Deutschland: Friedrich Ludwig Bauer. Die Geburtswehen des Faches hat er von Anfang an miterlebt: München 1956. Die legendäre "PERM", ein limousinenschwerer Rechner und eines der ersten elektronischen "Superhirne" in Deutschland, erblickt das Licht der Welt.



Ist man anfangs froh, wenn diese ersten Rechner überhaupt funktionieren, so stellt sich bald heraus: Es sind die Programme, die den Ingenieuren Kopfschmerzen bereiten. Und es wird offen diskutiert: Wer kann die immer komplexere Software in den Griff bekommen? Wen muss man wie ausbilden? Braucht man ein völlig neues Fach oder kann das jemand nebenbei "miterledigen"? - Es ist Friedrich L. Bauer, der dabei zentrale mathematische Probleme löst und für ein Fach kämpft, das es Anfang der 1960er Jahre noch gar nicht gibt: die "Informatik". 1967 ist es dann soweit: An der TU-München startete Bauer mit einem eigenständigen Studiengang "Informationsverarbeitung".



Seit dem hat sich einiges getan: Aus einem Exoten-Fach, das weltfern mit tonnenschweren Riesen-Rechnern hantiert, wird eine boomende Disziplin. Die kämpft nicht nur mit den Tücken praktischer Anwendungen für ein Massenpublikum. Durch die nahezu unbegrenzte Rechenpower heute, Entwicklungen wie Internet, Big Data und Künstliche Intelligenz, schickt sie sich an, unsere Welt komplett zu verändern.



