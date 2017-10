radioWissen Weniger ist mehr

Bayern 2

Raum für das Wesentliche

Minimalismus als Lebensstil



Immer mehr, immer schneller

Warum weniger für die Gesellschaft oft mehr ist



Das Kalenderblatt

26.10.1861

Johann Philipp Reis stellt Fernsprechgerät vor

Von Hellmuth Nordwig



Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

Raum für das Wesentliche - Minimalismus als Lebensstil

Autorin: Maike Brzoska / Regie: Frank Halbach

Minimalisten haben sich einem einfachen Lebensstil verschrieben. Sie wollen mit möglichst wenig Besitz auskommen. Deswegen sortieren sie Dinge aus, die sie nicht unbedingt brauchen und ersetzen Bücher- und CD-Regale durch ein Tablet, auf dem sie lesen und Musik hören können. Die digitalen Medien machen es heute einfacher, auf physischen Besitz zu verzichten. Das Ausmisten wird nicht selten in Internetcommunities zelebriert. Es gibt zum Beispiel Blogs, die die "100 Things Challenge" ausgerufen haben - Ziel ist es, nur noch 100 Dinge zu besitzen. Der Konsumverzicht ist für Minimalisten aber nur Mittel zum Zweck. Viele berichten, dass sie Zeit für das Wesentliche haben wollen, für Familie und Freunde etwa. Häufig spielt auch der ökologische Aspekt eine Rolle. Minimalisten wollen die Umwelt nicht durch ihren Konsum schädigen. Sie gehen deshalb in Repair-Cafés statt neu zu kaufen. Oder stellen Produkte selbst her, zum Beispiel Zahnpasta. Konsumverzicht ist aber kein gänzlich neues Phänomen. Im Gegenteil, in der Überflussgesellschaft hat es immer gegenläufige Trends gegeben. Die Vorreiter heißen "Voluntary Simplicity" oder "Small is beautiful". Was ist das Neue am Minimalismus? Und kann er unsere Gesellschaft dauerhaft verändern?



Immer mehr, immer schneller - Warum weniger für die Gesellschaft oft mehr ist

Autorin: Birgit Magiera / Regie: Sabine Kienhöfer

Wer bestimmt, wie schnell wir leben? Und warum haben so viele Menschen das Gefühl, ihr Leben habe ein zu hohes Tempo? Der Druck und die Hektik, die viele in der Arbeit empfinden, sind auch in der Freizeit zu spüren. Die Aufforderung zur Entspannung verursacht dabei oft nur noch mehr Stress und ein schlechtes Gewissen, eben das nicht zu schaffen. Forscher sehen die Ursache in unserem Wirtschaftssystem: eine durchökonomisierte Gesellschaft, die sich allein durch Wachstum und Dynamik stabilisiert, treibt nicht nur Produktion und Konsum an, sondern jedes Individuum. Effizienz-Denken ist der Motor, mit dem wir das Hamsterrad immer weiter beschleunigen. Soziologen, Volkswirte und Psychologen sind bei der Frage gefordert: wer kann den Fuß rausstellen und bremsen?



Moderation:Iska Schreglmann

Redaktion: Gerda Kuhn



