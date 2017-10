Eins zu Eins. Der Talk Gast: Thomas Loibl, Schauspieler

Achim Bogdahn im Gespräch mit Thomas Loibl, Schauspieler

Wenn er vom großen Ensemble an den Münchner Kammerspielen erzählt, kommt der Schauspieler Thomas Loibl ins Schwärmen. Jetzt ist er in "Sommerhäuser" zu sehen, der Verfilmung einer Familiengeschichte aus Siebzigerjahren, die Ende Oktober in die Kinos kommt.



Von der Oma infiziert

"Ja, Herr", "Nein, Herr", "Danke, Herr"- das sind die ersten Worte, die Thomas Loibl auf der Bühne sagen muss: Damals ist er sechs Jahre alt und spielt in der Laiengruppe seiner Großmutter. Die "Theater-Oma" infiziert den Enkel: Jedes Jahr wird er fortan in einem anderen Stück auftreten. Erst mit der Großmutter, später im Schultheater. Nach der Schule bewirbt sich Thomas Loibl an der Schauspielschule Bochum und wird sofort genommen. Es folgt die klassische Schauspielerkarriere: Höhepunkte sind Auftritte im Münchner Volkstheater, in der "Glasmenagerie" wo Klaus Maria Brandauer Regie führt, und am Schauspielhaus Zürich unter der Regie von Wolf Dietrich Sprenger. Er wird Ensemblemitglied am Staatstheater Stuttgart, spielt an den Münchner Kammerspielen und wird schließlich bis 2009 Teil des Bayerischen Staatsschauspiels unter Dieter Dorn.



Leidenschaft für Punkrock

In "Eins zu Eins. Der Talk" spricht Thomas Loibl auch über den Kurt-Meisel Preis, den er dieses Jahr zum zweiten Mal entgegen nehmen durfte. Und er erzählt über seine Kindheit nahe der holländischen Grenze und seine Leidenschaft für Punkrock.

