"Gegendarstellung" - Soloprogramm von Max Uthoff



"Angespitzt" - Gedanken zur Woche von Helmut Schleich

Thema: "Kuhglockenstreit"



Wiederholung vom Freitag, 14.05 Uhr

Spät aber doch fand der Münchner Max Uthoff zu seiner wahren Berufung: 2007 hängte er eine beginnende Anwaltskarriere an den Nagel, nicht aber Anzug und Schlips, eroberte alsbald - dekoriert mit den wichtigsten Preisen - die Kabarettbühnen dieser Republik und landete schließlich gar im Olymp der Fernseh-Satire: Zusammen mit Claus von Wagner beerbte er Urban Priol und Frank-Markus Barwasser als Leiter der "Anstalt" im ZDF, wo der gelernte Jurist schon eine Menge juristischen Staub aufgewirbelt hat. So brachte er dem ZDF eine Unterlassungsklage ein, weil er deutschen Journalisten Verbindungen zu transatlantischen Lobby-Organisationen vorwarf. Die Aufgabe des Kabarettisten ist in seinen Augen nun mal, "Missstände anzuprangern und sie satirisch zu überhöhen, manchmal bis zur Schmerzgrenze".



Für Max Uthoff ist Kabarett ein Teil der Gegenöffentlichkeit. Dementsprechend investigativ geht er zu Werke - nicht nur in der Anstalt, sondern auch in seinem aktuellen Soloprogramm "Gegendarstellung", in dem er zur Attacke gegen die Meinungsgleichheit in den deutschen Medien bläst. Mit einem Megaphon bewaffnet, verkündet er das Erfolgsrezept der herrschenden Klasse: "Wer immer wieder dasselbe sagt, hat Recht!" Von journalistischem Eifer getrieben, hinterfragt Max Uthoff die täglich wiederholten Wahrheiten und informiert sein Publikum über die globalen Zusammenhänge des Waffenhandels und der wirtschaftlichen Deregulierung. Rhetorisch geschult (der Jurist lässt grüßen) und in geradezu atemberaubender Sprechgeschwindigkeit reiht Max Uthoff Einfall an Einfall, präsentiert seine eigene Sicht auf gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, mediale Entgleisungen und die Auswüchse des politischen Systems. Mit seinem aktuellen Programm "Gegendarstellung" ist Max Uthoff auf Tour - präsentiert von Bayern 2.