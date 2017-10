IQ - Wissenschaft und Forschung Proteine - ein begehrter Rohstoff

Zwischen Fleisch-Boom und Hunger

Von Renate Ell



Seit Jahrzehnten steigt der Fleischverzehr - erst in Europa und Nordamerika, inzwischen auch in aufstrebenden Schwellenländern wie China. Wer zu Wohlstand kommt, isst Fleisch - immer mehr Tiere stehen in den Ställen, und sie brauchen immer mehr hochwertiges Eiweiß-Futter. Während Menschen in anderen Teilen der Welt nicht mal ihren Mindestbedarf an Proteinen decken können. Fleisch ist für sie unerreichbarer Luxus. Und gerade dort wird die Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen. Brauchen wir neue Proteinquellen, für Menschen ebenso wie für Tiere? Insekten bieten sich an, oder Pflanzen, die Fleisch ersetzen. Daran wird intensiv geforscht. Auch als Alternative zu Soja, derzeit die wichtigste Proteinquelle im Tierfutter. In Europa wird es in riesigen Mengen eingeführt - zu einem großen Teil ist es gentechnisch verändert. Doch der Anbau von Soja steckt hierzulande in den Kinderschuhen, der Anbau anderer Proteinpflanzen spielt auch keine große Rolle. Das soll sich ändern, dank neuer "Eiweißstrategien" in der Agrarpolitik.



Redaktion: Petra Herrmann

