Eins zu Eins. Der Talk

Karina Urbach, Historikerin

Karina Urbach ist Hannah Coler. Unter diesem Pseudonym veröffentlicht die renommierte Historikerin ihren ersten fiktiven Roman im Geheimdienstmilieu: "Cambridge 5". Dabei kann sie aus eigener Erfahrung schöpfen: Zum einen hat sie selbst viele Jahre in Cambridge studiert. Zum anderen war ihr Vater viele Jahrzehnte Undercover für den US-Geheimdienst tätig.



Private und berufliche Geheimdienstverstrickungen

Die Geschichte ihres Vaters hat Karina Urbach geprägt und dazu inspiriert, Historikerin zu werden. Der Vater kommt 1945 als GI nach Deutschland und arbeitet später als Undercover-Geheimagent. So ist er zum Beispiel an der "Operation Gold" beteiligt, dem Bau eines 450 Meter langen Tunnels unter Berlin, aus dem die Amerikaner die russischen Besatzer und die DDR-Kommunikation abhören wollten. All das erfährt Karina Urbach erst durch eigene Recherchen nach dem Tod des Vaters, dessen Nebenberuf in der Familie nie ein Thema war. Schon als Schülerin wird so ihr Interesse an Geschichte geweckt. Als Studentin verfolgt sie das weiter - erst an der Uni in München, danach dann in Cambridge, wo sie später auch lebt, lehrt und ihren Mann kennenlernt, einen britischen Historiker. In der berühmten Universitätsstadt, die seit vielen Jahrzehnten auch immer eine Spionage-Hochburg ist, kommt sie bei ihren Recherchen auch selbst in Kontakt zu einigen Agenten. Das liefert ihr die Inspiration für ihren ersten Roman "Cambridge 5". Es geht um die historisch belegte Anwerbung der erfolgreichsten Agenten westlicher Nachrichtendienste im Cambridge der Dreißigerjahre, verwoben mit einer fiktiven Rahmenhandlung aus der Jetztzeit. Vor zwei Jahren ist Karina Urbach mit ihrem Mann und dem heute elfjährigen Sohn von Cambridge nach Princeton in die USA gezogen, wo sie bis 2019 eine wissenschaftliche Stelle besetzt. Ihr aktuelles Forschungsthema: Emigranten in Geheimdiensten. Wieder lässt der Vater grüßen, der als Jude in den Dreißigerjahren aus Österreich in die USA ausgewandert war, wo er dann vom Geheimdienst angeworben wurde.



Die großen Universitätsstädteder Welt

Warum sie ihren Roman unter Pseudonym geschrieben hat, das jetzt aber aufgibt, wie sie ihre Jahrzehnte in den großen Universitätsstädten der westlichen Welt erlebt hat und warum ihr Sohn Amerika hasst und unbedingt zurück nach England möchte, erzählt Karina Urbach Moderatorin Ursula Heller in "Eins zu Eins. Der Talk".

