radioWissen am Nachmittag Baum-Geheimnisse

Bayern 2

Wie Bäume kommunizieren

Was flüstert die Fichte?



Die Esche

Edelholz und Weltenbaum



Das Kalenderblatt

19.10.1959

Geburt der Diskothek in Aachen

Von Susi Weichselbaumer



Wie Bäume kommunizieren - Was flüstert die Fichte?

Autorin: Silke Wolfrum / Regie: Dorit Kreissl

Bestseller-Autoren wie Peter Wohlleben oder Dr. Erwin Thoma haben publik gemacht, was die Forschung schon seit 40 Jahren bestätigt: Bäume können sprechen. Sie warnen nicht nur über Duftstoffe ihre Baum-Kollegen vor gefährlichen Insekten, sie verbreiten auch Nachrichten über ihr Wurzelwerk. Diese kann man - mit den entsprechenden Geräten - sogar für Menschen hörbar machen. Ein regelrechtes wood wide web versteckt sich unter dem Waldboden. Zumindest, solange dieser einigermaßen gesund ist. Geschwächte Bäume sind weniger gesprächig und Kulturpflanzen haben das Sprechen ganz verlernt. Grund genug, über die moderne Forstwirtschaft nachzudenken, die Bäume vor allem über ihren Ertragswert definiert. Wer den Bäumen lauscht, dessen mechanistisches Weltbild gerät ins Wanken.



Die Esche - Edelholz und Weltenbaum

Autor und Regie: Frank Halbach

Mit bis zu 40 Metern Höhe ist die Esche einer der größten Laubbäume Europas und eines der wichtigsten Laubnutzhölzer, das höchsten Ansprüchen an Festigkeit und Elastizität genügt. Sie ist Teil eines komplexen Ökosystems: etwa 1000 Spezies leben eng mit ihr zusammen. In der Vergangenheit schätzte man sie nicht nur als exzellentes Material für Waffenholz, sondern verwendete auch ihre Rinde und Blätter als Heilmittel. Anfang der 1990er Jahre begannen vor allem in Polen Eschen in großer Zahl abzusterben. Verursacher des Eschensterbens war ein bis dato als harmlos eingestufter Pilz. Der Parasit greift nur Eschen an, bildet Nekrosen an Stamm und Ästen - die Esche stirbt den langsamen Krebstod. Man befürchtet mittlerweile ein Aussterben der Esche in Europa - mit weitreichenden Folgen für ganze Kulturlandschaften und komplexe Ökosysteme. Und auch eine mythologische Dimension hat der Baum: Als Weltenesche repräsentiert er gleichsam den gesamten Kosmos.



Moderation: Leslie Rowe

Redaktion: Gerda Kuhn



