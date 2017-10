Nachtstudio Ein Auslaufmodell?

Der Kritiker

Von Andreas Trojan

Der Literaturkritiker - wer braucht ihn noch, wer will ihn noch? Sind Besprechungen von Büchern, die von so genannten Profis verfasst werden, nicht mehr zeitgemäß, also ein Auslaufmodell? Noch schlimmer: Sollte man auf den Beruf des Literaturkritikers einen würdevollen, aber doch klaren Nachruf halten?

Literaturkritik gibt es auf jeden Fall seit der Klassik: Goethe wusste darüber einiges zu sagen und zu klagen, Heinrich von Kleist meinte sich mit Kritiken über Wasser halten zu können. Aber auch Autoren wie T. S. Eliot, Orson Wells, Charles Baudelaire und Theodor Fontane versuchten sich in diesem Genre. Honoré de Balzac konnte wiederum über die "Journaille" herziehen wie kein Zweiter. Schriftsteller und ihre Kritiker scheinen von einem verwandtschaftlichen Verhältnis getragen zu sein: Beide sind "schöpferisch" tätig.



Vielleicht ist der Kritiker ein Mensch, dessen Interesse dazu beitragen kann, das Interesse anderer Menschen zu aktivieren. Wenn dem so ist, muss man sich fragen, weswegen der Beruf des Kritikers so schlecht wegkommt. Vielleicht ist er zu vorsichtig geworden? Vielleicht sind seine Artikel zu halben Marketing-Textchen verkommen? Und: Wer wagt noch den klugen und klaren Verriss?

Wenn sich der Beruf des Literaturkritikers nicht auf absoluter Talfahrt befindet, wie ließen sich dann die Kriterien der Kritik verändern, ihre ästhetischen Maßstäbe? Und wie verhält sich die Literaturkritik zum Buchbeiträgen im Netz? Sollte jeder jüngere Literaturkritiker auch gleich ein Juhu-Youtuber werden?



All diese Fragen sollen in der Sendung zum Thema werden. Und wer diese Themen bespricht sind Kritiker, Autoren, Verleger - all jene, die den Glauben an die Kraft der Literaturkritik noch nicht ganz verloren haben.