radioSpitzen Neues aus der Szene

Bayern 2

Neuigkeiten aus der Kabarett- und Comedyszene



"Angespitzt" -

Gedanken zur Woche von Helmut Schleich



Salzburger Stier 2018 -

Die Preisträger stehen fest



"Volumen 9" -

Neues von Pigor & Eichhorn, den Erfindern des Salon-Hip-Hop



10 Jahre Science Busters -

Die schärfste Science Boygroup der Milchstraße feiert Jubiläum



"genau Richtig" -

Eindrücke von Martina Schwarzmanns sechstem Bühnenprogramm



"Schräge Verse, der Komik zugeneigt" -

Der Kabarettist Holger Paetz hat seinen zweiten satirischen Gedichtband veröffentlicht



Wiederholung vom Freitag, 14.05 Uhr

Aus urheberrechtlichen Gründen sind nur ausgewählte Beiträge auf bayern 2.de als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

"An der Saale hellem Strande" - wie es in einem bekannten deutschen Volkslied heißt - liegen nicht nur stolze Burgen, sondern auch Halle, die Geburtsstadt des großen Barockkomponisten Georg Friedrich Händel. Halle ist die größte Stadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und zieht jährlich viele Kulturtouristen an, speziell zu den Händelfestspielen im Frühsommer.



Am Halleschen Steintorplatz eröffnete 1884 ein Stadttheater, das etwas später als "Walhalla-Varieté" den Betrieb aufnahm. Durch seine wechselvolle Geschichte hindurch bis heute zeigt das Haus dem Publikum eine Mischung aus Artistik, Kabarett, Comedy, Tanz, Unterhaltungsmusik, dazu gastieren regelmäßig deutsche und internationale Stars.



Das Steintorvarieté war und ist eine der traditionsreichsten Revue- und Varieté-Bühnen Deutschlands - und ist stolz, gemeinsam mit der Stadt Halle 2018 die Verleihung des deutschsprachigen Kabarett-Oscars, des "Salzburger Stiers" präsentieren zu dürfen.