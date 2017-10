Eins zu Eins. Der Talk Gast: Herbert Pöhnl, Fotograf

Norbert Joa im Gespräch mit Herbert Pöhnl, Fotograf

Der Bayerwald gilt als letzte Bastion eines urigen Bajuwarentums. Der dort geborene und lebende Fotograf Herbert Pöhnl erlag zunächst selbst diesen Klischees, jetzt zertrümmert er sie. Mit seinem Bildband "Hinterbayern Inside" hinterfragt Pöhnl den Tourismus in Bayern, die klischeehafte Vermarktung von Heimat und durchleuchtet "Hinterbayern" so auf seine ganz eigene Weise.



Die Grenze ist seine Heimat

Seit Jahren durchstreift Herbert Pöhnl Hinterbayern: Mit seinen Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentiert er die Landschaft, Städte und Dörfer Ostbayerns. Seine Bilder sind voller Ironie, sie "lächeln über sich selber", wie sein Kollege Bernhard Setzwein einmal über die typischen Pöhnl-Bilder schrieb. Ergänzt werden die Fotografien durch satirische Kurztexte, die Pöhnl vor allem aus seinen Kabarettprogrammen herausgelöst hat.

Zu den Olympischen Spielen 1972 in München kauft sich Pöhnl eine Kamera. "Wenn man die Kamera damals nur hochgehalten hat, kam man fast überall rein", erzählt er über seine Anfänge. Das Fotografieren ist seit dieser Zeit seine Konstante. Er, der Sohn eines Glasmachers, soll eigentlich Metzger werden, macht aber schließlich eine Banklehre, studiert auf dem zweiten Bildungsweg, wird Lehrer, heuert bei der "Regentalbahn" an und arbeitet mit daran, sie zu einem international agierenden Privatbahnanbieter zu machen. Parallel dazu gründet er 1989, gemeinsam mit Hubert Ettl, den ostbayerischen "Lichtung Verlag", bei dem er bis heute veröffentlicht. Mittlerweile hat Pöhnl seine Aktivitäten bis ins Böhmische ausgedehnt und sagt: "Die Grenze ist jetzt meine Heimat!"



Widerborst aus Hinterbayern

Im Gespräch mit Norbert Joa in "Eins zu Eins. Der Talk" erzählt Herbert Pöhnl davon, wie es ihm gelingt, die Heimat-Klischees aufs Korn zu nehmen, ohne damit seine Mit-Hinterbayern nachhaltig zu verärgern. Vielleicht bereitet sich der Widerborst aber auch schon auf seine Ausbürgerung nach Böhmen vor - wer weiß?

