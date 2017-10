Eins zu Eins. Der Talk Gast: Donata Elschenbroich, Pädagogin

Bayern 2

Norbert Joa im Gespräch mit Donata Elschenbroich, Pädagogin

Wiederholung um 22.05 Uhr

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

Ihr Buch über das "Weltwissen der Siebenjährigen" wurde für viele Eltern zu einem Standardwerk der Vorschulerziehung. Donata Elschenbroich beschäftigt sich auch heute noch mit pädagogischen Projekten in aller Welt. Ihre Filme liefern vor allem für pädagogische Fachkräfte wichtige Anregungen für die tägliche Arbeit.



Die Kulturgeschichte der Kindheit

Die eigene Kindheit von Donata Elschenbroich ist durch viele Ortswechsel geprägt. Nach dem Studium gründet sie in Berlin einen Kindergarten in einem abgestellten Bauwagen. Nach zwei Jahren wendet sie sich der Forschung zu und macht die Kulturgeschichte der Kindheit zu ihrem großen Thema. Für das Deutsche Jugendinstitut führt sie Forschungsprojekte durch und als eine von drei Geschäftsführerinnen ist sie für die Koordination des Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung zuständig. In ihren eigenen Publikationen beschäftigt sie sich mit grundlegenden Themen wie kindliche Neugier und die Bedeutung der Dinge beim Lernen.



Reisen nach Indien und Japan

In "Eins zu Eins. Der Talk" mit Norbert Joa erzählt Donata Elschenbroich auch von ihren letzten beiden Forschungsreisen zu umweltpädagogischen Projekten in Indien und Japan.

Eins zu Eins. Der Talk

Erfahrungen und Einsichten, einschneidende Erlebnisse und große Erfolge: Biografische Gespräche mit Menschen, die eine spannende Lebensgeschichte oder einen außergewöhnlichen Beruf haben.