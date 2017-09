radioSpitzen Der satirische Monatsrückblick von Alfred Mittermeier

"Wenn einem alles wurst ist, scheint das Leben leicht. Aber wenn es um die Wurst geht, wird's schwer mit der Leichtigkeit", meint Alfred Mittermeier - und hat Recht, gerade in Zeiten wie diesen, in denen es selbst erfahrenen Berufssatirikern nicht immer leicht fällt, das Tagesgeschehen mit Pointen zu versehen.



Und mit Pointen kennt sich Alfred Mittermeier aus. Scheint irgendwie in der Familie zu liegen. Der Vater ist Auktionator und viele besuchen seine Auktionen angeblich nur wegen Sepp Mittermeiers Pointen. Der jüngere Bruder Michael hat als Comedian Karriere gemacht und Alfred Mittermeier selbst ist seit vielen Jahren als Kabarettist unterwegs, derzeit mit seinem aktuellen Bühnenprogramm "Ausmisten!" Mit dem Beil der Satire und der Sense des Humors ackert, gabelt und schneidet er solange bis der letzte braune Ast gehäckselt ist.



"… im Laufe des Abends spinnt Mittermeier ein dichtes Netz aus gehobenem Nonsens, Sprachwitz und intelligentem Kabarett … für Mittermeier ist die Sprachpointe die Wünschelrute, mit der er die Zusammenhänge findet. Dabei beherrscht der Kabarettist nicht nur Sprachwitz und satirische Wortklauberei. Er gibt dem Programm ein unverwechselbares Profil, etwa wenn er nahtlos in eine Art Lyrikmodus verfällt und seine Erkenntnisse dichtet … hinter Wortkaskaden blitzt immer ein scharfer Verstand durch …" (Süddeutsche Zeitung)



Alfred Mittermeier, Jahrgang 1964, ist ein Grenzgänger zwischen Kabarett und Comedy, lässt sich nicht einfach in eine bestimmte Schublade stecken. Das politische Tagesgeschehen seziert der wortgewaltige Querdenker ebenso wie gesellschaftspolitische Themen. Intelligenter Humor und eine ausgesprochene Sprachverliebtheit sind dabei seine unverwechselbaren Kennzeichen.



In "Zugespitzt" - dem satirischen Monatsrückblick nimmt sich der gebürtige Dorfener die wichtigsten Ereignisse im September vor und dazu zählt natürlich vor allem die Bundestagswahl.