Eins zu Eins. Der Talk Gast: Carolin Kebekus, Kabarettistin

Ursula Heller im Gespräch mit Carolin Kebekus, Kabarettistin

"Es passiert sehr viel in der Hose", sagt Carolin Kebekus über ihr Programm "Alpha-Pussy", in dem sie den modernen Feminismus gerne auch mal mit Witzen unter der Gürtellinie verteidigt. Sie tourt als Stand-Up-Comedian durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz, parodiert unter anderem Bill Kaulitz, Frauke Petry und Melania Trump.



Kölsche Komikerin

Carolin Kebekus wird 1980 in Bergisch Gladbach geboren und wächst in Köln auf. Schon als Kind ist sie eine Rampensau und nutzt jede Gelegenheit, um zu singen oder Gedichte vorzutragen. Nach dem Abitur macht sie ein Praktikum bei der Produktionsfirma der "RTL Freitag Nacht News". Weil ein Schauspieler zu spät kommt, springt sie in einem Sketch ein, kommt gut an und darf seitdem regelmäßig mitspielen.

2011 hat ihr erstes abendfüllendes Soloprogramm "Pussy Terror" Premiere. Zwei Jahre später wird Carolin Kebekus Ensemblemitglied bei der ZDF-Nachrichtensatire "heute-show". Viermal erhielt sie bislang den Deutschen Comedypreis und ist nicht nur die erfolgreichste, sondern für viele auch die lustigste Komikerin Deutschlands.



Musik, Humor, Feminismus

In "Eins zu Eins. Der Talk" mit Ursula Heller spricht Carolin Kebekus auch über ihre Band „De Imis“, über den lustigsten Menschen, den sie kennt und darüber, was Feminismus für sie bedeutet.

