Eins zu Eins. Der Talk Gast: Wolfgang Schreil, Naturbursche

Bayern 2

Achim Bogdahn im Gespräch mit Wolfgang Schreil, Naturbursche

Wiederholung um 22.05 Uhr

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

In seiner Heimat Bodenmais im Bayerischen Wald ist Wolfgang Schreil als "Woid Woife" bekannt und kämpft dort für den Naturschutz. Indem er dort seltene heimische Tiere fotografiert und die Fotos im Netz gepostet hatte, verhinderte er den Bau einer Seilbahn auf dem noch fast unberührten Berg Hochzell.



Meister im Steinheben

Schon mit vier Jahren stapft Wolfgang Schreil in Bodenmais und Umgebung alleine durch den Wald. Während seiner Schulzeit verbringt er die Stunden lieber in der Natur als im Unterricht. Als er eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker beginnt, hat er sein Herz längst an ein besonderes Hobby verloren: Jeden Tag geht er ins Fitnessstudio, nimmt mit 17 Jahren zum ersten Mal an Body Building Meisterschaften teil und findet schließlich im Kraftsport seine wahre Berufung. Mit 19 Jahren wird er Deutscher Meister im Steinheben. Danach ist er einige Jahre im "Strong Man Sport" tätig. Die Teilnehmer solcher Wettbewerbe ziehen Züge und werfen Autos - je spektakulärer desto besser.

Nach seiner Laufbahn als Kraftsportler arbeitet Schreil als Totengräber und verbringt wieder mehr Zeit im Wald. Er setzt sich für den Naturschutz ein und gibt Führungen für Touristen und Interessierte, um ihnen den Wald näher zu bringen.



Lauern auf den Auerhahn

In "Eins zu Eins. Der Talk" verrät Wolfgang Schreil Moderator Achim Bogdahn auch wie schwer es ist, einen Auerhahn zu fotografieren und was unter dem Kruzifix zu verstehen ist - seiner Lieblingsdisziplin im Strong Man Sport.

Inhalte zur Sendung zur Bildergalerie Zum Durchklicken Die Welt des "Woid Woife" 18.09.2017 Eins zu Eins. Der Talk



Eins zu Eins. Der Talk

Erfahrungen und Einsichten, einschneidende Erlebnisse und große Erfolge: Biografische Gespräche mit Menschen, die eine spannende Lebensgeschichte oder einen außergewöhnlichen Beruf haben.