Die Ruta del Che in Bolivien

Auf den Spuren der letzten Tage Che Guevaras

Er wollte die Revolution von Kuba nach ganz Südamerika exportieren. Doch im Hochland von Bolivien wurde Che Guevara schließlich gefasst und erschossen. Tom Noga ist den Spuren des Che gefolgt und rekonstruiert seine letzten Stunden.



Die Nachfahren geflohener Sklaven

Eine Reise zu den Maroons im Dschungel Surinams

Ihre Vorfahren flohen einst vor der brutalen Behandlung auf den Plantagen tief in den Dschungel von Surinam. Dort konnten die Maroons ihre ganz eigene, afrikanische Kultur erhalten. Harald Schmid hat sie besucht.



Spurensuche in Ecuador

Wo der Panama-Hut wirklich herkommt

Die ganze Welt kennt ihn als Panama-Hut. Dabei kommt er eigentlich aus Ecuador und heißt dort nach der Urwald-Palme aus der er gewebt wird: Paja Toquilla. Thomas Becker hat nachgeforscht, warum der Hut seine Herkunft so verleugnet.



Moderation: Bärbel Wossagk

