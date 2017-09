radioReisen Straßen der Erinnerung

Irland, Prag, Italien -

Reisegeschichten über Straßen der Erinnerung



Blasket-Islands am Rand Europas

Irlands Inseln der Dichter und Poeten

Einsam, stürmisch, aber sehr poetisch: Die winzigen Blasket Islands haben erstaunlich viele Dichter hervorgebracht, die ihre Erinnerungen an ihr hartes Leben aufschrieben. Michael Marek und Anja Steinbuch über verlassene aber nicht vergessene Inseln.



Rückkehr nach 20 Jahren

Was ist noch von meinem Prag übrig?

Schon Franz Kafka schrieb, dass einen Prag nicht loslässt. Claudia Schaffer hat dort mal nach dem Studium gelebt und wollte herausfinden, was von ihrem Prag übrig ist - von den alten Cafés, den Freunden und ihren Lieblingsorten.



Roadtrip auf der antiken Via Appia

Auf den Spuren von Horaz durch Italien

Von Rom nach Brindisi auf der Via Appia - diese Route nahm 37 vor Christus der Dichter Horaz. 2000 Jahre später sind ihm Schüler eines P-Seminars aus Augsburg nachgereist. Ob sie ihre Reise genauso humorvoll erlebt haben wie der antike Dichter?



Moderation: Bärbel Wossagk

