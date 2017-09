radioFeature Heute mit beschränkter Haftung?

Bayern 2

Keine Gesellschaft ohne Zukunft

Ein Feature von Gesche Piening

BR 2017

Wiederholung am Sonntag, 21.05 Uhr

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

Dass die Zukunft die Verlängerung der Gegenwart ist, ist längst ein Gemeinplatz. Warum aber lebt die Gemeinschaft noch immer so, als ob es keinerlei Verbindung zwischen heute und morgen gäbe? Sind wir zu dumm, zu faul, zu resigniert oder zu vielbeschäftigt oder ist es ein Mix aus Zynismus und Hedonismus, der uns lahmlegt und vom Handeln abhält?

"Heute mit beschränkter Haftung?" fragt nach unserer Bereitschaft für unsere heutige Lebensweise doch noch Verantwortung zu übernehmen und den damit verbundenen Bequemlichkeitsverlust in Kauf zu nehmen: Denn was wird aus einer Gesellschaft, die ihre eigene Zukunft aus den Augen verliert, die nachfolgende Generationen vergisst und die Endlichkeit von Ressourcen ignoriert? Was wird aus einer Gesellschaft, die sich um die Haftung drückt?

Ausgangspunkt für die Suche nach einer zukunftsträchtigeren Antwort ist die Frage, wer wir persönlich, gesellschaftlich und politisch denn - im Idealfall - einmal gewesen sein wollen. Was wünschen wir uns, was von uns persönlich und von uns als Gesellschaft - im Idealfall - einmal erzählt werden wird? Und was verlangt uns dieser Wunsch bereits heute ab, wenn wir ihn ernst nehmen und wollen, dass er einmal Wirklichkeit werden wird?