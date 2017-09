Eins zu Eins. Der Talk Gast: Jan Josef Liefers, Schauspieler

Bayern 2

Kaline Thyroff im Gespräch mit Jan Josef Liefers, Schauspieler

Professor Boerne greift zur Gitarre. Jan Josef Liefers ist eher als Schauspieler denn als Musiker bekannt. Dabei geht der "Tatort"-Ermittler schon seit über zehn Jahren mit seiner Band Radio Doria auf Tournee. Mit "2 Seiten" hat die Band gerade ein neues Album veröffentlicht. Über alle seine Seiten spricht er bei seinem Besuch in "Eins zu Eins. Der Talk".



Dramatischer Zirkel VEB

Jan Josef Liefers stammt aus einer Theaterfamilie in Dresden. Nachdem er bei einer Tischlerlehre am Staatstheater Bühnenbretter hobelt, entschließt er sich, sie auch zu betreten und lässt sich zum Schauspieler ausbilden. Seine ersten Rollen spielt er im Dramatischen Zirkel des VEB Grafischer Großbetrieb Völkerfreundschaft Dresden. In den Wendejahren hat er sein erstes hauptberufliches Engagement am Deutschen Theater in Berlin. Vier Tage vor dem Mauerfall tritt er auf der größten Demonstration der DDR-Geschichte auf und fordert eine Zerstörung der Strukturen und die Neuverteilung der Macht. Nach der Grenzöffnung wechselt er schnell ans Thalia-Theater nach Hamburg, wo er unter anderem mit Tom Waits und Robert Wilson zusammenarbeitet. Das Kino macht ihn zum Star. Helmut Dietls "Rossini" bringt ihm den Bayerischen Filmpreis, mit Til Schweigers "Knockin' on Heavens' Door“ bricht er Zuschauerrekorde und Bernd Eichingers "Baader-Meinhof Komplex" wird für den Oscar nominiert - darin spielt Liefers eines der Gründungsmitglieder der RAF. Im Tatort steht er seit 2002 auf der anderen Seite des Gesetzes: Zweimal im Jahr dreht er als Professor Boerne zusammen mit Axel Prahl einen Krimi in Münster. Die beiden sind die erfolgreichsten Ermittler im deutschen Fernsehen - nicht nur was das Lösen ihrer Fälle angeht. Aber Jan Josef Liefers spielt nicht nur, sondern schreibt auch Drehbücher, Filmmusiken und steht immer wieder auch selbst als Musiker auf der Bühne. Nicht nur mit seiner eigenen Band, auch mit Sasha, Stefan Waggershausen und den Puhdys ist er schon aufgetreten.



Von Kindern und Glückskeksen

In "Eins zu Eins. Der Talk" mit Kaline Thyroff zieht Jan Josef Liefers Vergleiche zwischen seiner neuen CD und Glückskeksen, erzählt, wie es ist, eine neun- und eine 29-jährige Tochter zu haben und welche Marotten er mit seinem Tatortprofessor Boerne gemeinsam hat.

Eins zu Eins. Der Talk

Erfahrungen und Einsichten, einschneidende Erlebnisse und große Erfolge: Biografische Gespräche mit Menschen, die eine spannende Lebensgeschichte oder einen außergewöhnlichen Beruf haben.