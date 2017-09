radioSpitzen Neues aus der Szene

Bayern 2

Neuigkeiten aus der Kabarett- und Comedyszene

u. a. mit folgenden Themen:



"genau Richtig"

Martina Schwarzmann präsentiert im Oktober ihr langersehntes sechstes Bühnenprogramm



"Der Abendgang des Unterlands"

Severin Groebners Survivalprogramm für den okzidentalen Orientierungslosen



"Ver(f)logene Gesellschaft"

Nach fast 40 Jahren hat Dieter Hallervorden ein neues Ensemble für das Berliner Kabarett-Theater "Die Wühlmäuse" zusammengestellt



"Nürnberg, wir kommen!"

Die Preisträger des Deutschen Kabarettpreises 2017 stehen fest



"Da Huawa, da Meier und I - und I aa no!"

Wenn Sie schon immer mal mit dem Erfolgstrio gemeinsam auf der Bühne des Münchner Circus Krone stehen wollten…



Wiederholung am Samstag, 20.05 Uhr

Aus urheberrechtlichen Gründen sind nur ausgewählte Beiträge auf bayern 2.de als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar