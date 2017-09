Eins zu Eins. Der Talk In memoriam Heiner Geißler, CDU-Politiker

Ursula Heller im Gespräch mit Heiner Geißler, CDU-Politiker

Aufnahme von 2008

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar

Heiner Geißler hatte seinen eigenen Kopf. Er war Generalsekretär der CDU, Mitglied bei den Globalisierungskritikern von Attac, passionierter Bergsteiger und christlicher Buchautor. Welchen Weg er auch ging, welches Amt er auch innehatte: Heiner Geißler hat sich nie angepasst. Am 12. September ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Wir wiederholen einen Talk mit ihm aus dem Jahr 2008.



Pointiert, streitbar, engagiert

"Der Unruhestifter in der CDU" - so wurde Heiner Geißler einmal von einer großen Zeitung genannt. Und für Unruhe und Aufregung hat er gerade auch in seiner Zeit als Generalsekretär gesorgt. Ob er nun im Streit um die Stationierung von Mittelstreckenraketen gegen die SPD wetterte, sie sei "die fünfte Kolonne der anderen Seite" oder ob er behauptete, "ohne den Pazifismus der Dreißigerjahre wäre Auschwitz nicht möglich gewesen". Doch bei aller Polemik war Heiner Geißler auch ein Vordenker seiner Partei, hin zu einem neuen Kurs der Mitte, bei der keine Randgruppe ausgegrenzt werden sollte. Trotz seiner Ablösung als CDU-General 1989 blieb Heiner Geißler - manchmal sehr zum Leidwesen seiner Partei - in den Medien präsent. Nicht zuletzt wegen seines Engagements in sozialen Belangen und für die Umwelt und wegen seiner regen Tätigkeit als Buchautor.



Leidenschaftlicher Bergsteiger

In "Eins zu Eins. Der Talk" sprach Heiner Geißler 2008 mit Ursula Heller aber nicht nur über seine Erfolge und sein politisches Schaffen, sondern auch über seine große Leidenschaft, das Bergsteigen.

Eins zu Eins. Der Talk

Erfahrungen und Einsichten, einschneidende Erlebnisse und große Erfolge: Biografische Gespräche mit Menschen, die eine spannende Lebensgeschichte oder einen außergewöhnlichen Beruf haben.